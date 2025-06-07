В Лондоне прошла масштабная демонстрация, в ходе которой тысячи человек выразили протест против сокращений в государственном бюджете, изменений в социальной политике и вовлечения страны в военные конфликты за пределами Великобритании, сообщает РИА Новости.

Организаторами акции стала «Народная ассамблея» — коалиция левых активистов.

Протестующие акцентировали внимание на таких актуальных вопросах, как замораживание зарплат в государственном секторе, отмена выплат за зимнее топливо и установление предельного размера пособий на двоих детей.

Также организаторы выразили недовольство планами правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП при одновременных сокращениях в социальной сфере.

Многие участники акции высказали протест против вовлечения Великобритании в конфликты в Газе и Украине.