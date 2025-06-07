Автомобиль наехал на группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария. В результате пострадали пять человек. Водитель Mercedes задержан, сообщает Bild.

Инцидент произошел сегодня днем. Один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, остальные — легкие ранения. В полиции сообщили изданию, что среди пострадавших — 38-летняя жена и пятилетняя дочь водителя. Правоохранители не исключают, что наезд был совершен умышленно.

«Первые опросы свидетелей из этой группы указывают на спор по поводу опеки над ребенком»,— сказал представитель правоохранительных органов.

21:23 Водитель протаранил толпу людей в немецком городе Пассау, сообщает Bild.

«Полиция не исключает, что он намеренно въехал на машине в толпу. Количество пострадавших и тяжесть полученных травм неизвестны. Предположительно, его жена и дочь — в числе жертв», — говорится в публикации.

Мужчину арестовали.