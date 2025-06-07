Очередной международный велотур Tour d’Azerbaidjan, запланированный на 2026 год, станет самым масштабным за всю историю проведения соревнования. Об этом заявил первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Сахиб Алекперов, передает Report.

По его словам, гонка охватит 20 городов и районов страны, в том числе освобожденные территории.

«Тур стартует в Баку и завершится финишем в Шуше. Участники также проедут через Ханкенди. Мы уже направили официальное обращение в Международный союз велосипедистов для включения велотура в календарь 2026 года», — отметил Алекперов.

Напомним, что соревнование пройдет в пять этапов: Баку-Сумгайыт, Баку-Шамахы-Исмаиллы, Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала, Габала-Агдаш-Мингячевир-Гянджа и, наконец, Гянджа-Тертер-Ханкенди-Шуша.

Ранее Tour d’Azerbaidjan проводился пять раз в 2013-2017 годах.