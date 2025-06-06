Политический обозреватель Эль Мюрид в своем тг-канале дал прогноз по дальнейшему совершенствованию украинских военных ударов по России. Minval приводит его мнение без сокращений.

«СВО» стала полигоном для испытаний разных передовых систем и вооружений. Впрочем, как и любой конфликт, особенно столь ожесточенный и продолжительный. Стоит понимать, что Россия, как страна с крайне ограниченными морскими возможностями просто в силу исключительно малого выхода к морю, особенно чувствительна к новейшим технологиям борьбы с ее флотом, так как он остается «заточенным» на классическую тотальную индустриальную войну, а значит — для быстрого разворота и противодействия принципиально новым классам угроз у нег слишком большая инерция. Не стоит даже говорить о классической ригидности российской системы управления, в том числе и военного», — отмечает он.

«В этом смысле атаки беспилотных (точнее, безэкипажных) морских систем на российские объекты – это, в первую очередь, учения, причем даже не украинские, а тех стран, которые являются стратегическими противниками России на море. Поэтому угроза ключевым российским военно-морским базам с каждым новым нападением на Черном море становится всё более серьезной», — убежден эксперт.

«Обкатав» технологии нападений на Черном море, противник обязательно применит все полученные им наработки, опыт и средства против основных ударных сил ВМФ России — тут даже нет смысла гадать. Поэтому после ударов по удаленным авиабазам стратегической авиации стоит готовиться к ударам по военно-морским базам российского флота. Тем более, что есть противник, который легко возьмет на себя и ответственность, и примет участие в таких ударах», — подытожил он.