Российский политолог Сергей Марков в своем тг-канале прокомментировал прошедшие переговоры президента России Владимира Путина с Папой Римским. Minval приводит его мнение без сокращений.

«Стало понятно, что говорил Папа Римский Путину. Он уговаривал его прилететь в Ватикан встретиться с Зеленским. Ясно, что об этом Папу попросил сам Зеленский на встрече.

Это было бы конечно очень круто для нового Папы. Но невозможно по нескольким причинам», — отмечает он.

«1. Путину лететь через страны НАТО, а натовцы же уже обезумели на ненависти к Путину и готовы совершать теракт — сбить самолёт президента России.

2. Зеленский хочет устроить грязное шоу из встречи с Путиным.

3. Папа Лев разделяет с Зеленским ответственность за страшные политические репрессии украинской хунты против православной церкви. Есть три причины вины Папы Льва. 1) связь с униатами Украины. 2) молчание Папы Льва по поводу репрессий против православной церкви. 3) какая-то слишком большая поддержка Папой Львом Зеленского», — считает Марков.