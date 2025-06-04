Северокорейские рабочие подняли эсминец из воды с помощью тросов после того, как тот был случайно уронен на глазах у лидера государства Ким Чен Ына.

При этом западные военные аналитики не верят в то, что северокорейские специалисты сумеют в ближайшее время восстановить корабль. По их словам, верфь в Чхонджине, где планируются ремонтные работы, специализируется в первую очередь на модернизации рыболовных судов. Она не предназначена для восстановления военных кораблей.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР пришел в ярость из-за инцидента и устроил жестокую чистку среди чиновников, ответственных за потопление корабля.