Власти Северной Кореи задержали трех человек из-за аварии, которая произошла 21 мая в ходе спуска на воду нового корабля. Информация приводится в сообщении ЦТАК.

Сообщалось, что при спуске на воду нового эсминца на верфи Чхонджин возникли проблемы со спусковой кареткой кормы корабля: она наскочила на препятствие, корабль перекосило, а нос корабля не сошел со стапеля.

Все это произошло в присутствии лидера государства Ким Чен Ына, который назвал произошедшее «большой аварией и преступлением».

В результате задержали инженера верфи «Чхонджин» Кан Чжон Чхоля, начальника цеха по сборке корпусных орудий Хан Гён Хака и административного управляющего Ким Ён Хака. ЦТАК считает их «виновниками аварии».