В Северной Корее в среду произошёл серьёзный инцидент во время церемонии спуска на воду нового эсминца, которую лично курировал лидер страны Ким Чен Ын. Как сообщает Bloomberg, военный корабль получил повреждения.

Причиной инцидента стали «неопытное командование и оперативная халатность». В результате были разрушены участки киля, а носовая часть корабля так и не смогла покинуть судоходный стапель.

Ким Чен Ын заявил, что на предстоящем пленуме Центрального комитета партии в июне он разберётся с виновными в «безответственных ошибках», и потребовал завершить ремонт эсминца до следующего месяца.

Напомним, в прошлом месяце Ким представил этот новый военный корабль водоизмещением 5 тысяч тонн, назвав его важным шагом к расширению возможностей северокорейских вооружённых сил и нанесению упреждающего ядерного удара.

Он подчеркнул, что наращивание военной мощи стало ответом на предполагаемые угрозы со стороны США и их союзников, расширяющих совместные учения на фоне роста напряжённости из-за ядерной программы КНДР. Ким также добавил, что следующим этапом станет строительство атомной подводной лодки.