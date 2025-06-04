На спутниковых снимках, опубликованных 4 июня OSINT-проектом AviVector, зафиксированы последствия атаки украинских дронов на военный аэродром «Оленья» в Мурманской области.

По меньшей мере четыре стратегических бомбардировщика Ту-95 и один транспортный Ан-12 были уничтожены в результате удара 1 июня. Снимки, сделанные 3 июня компанией Airbus Defence and Space, демонстрируют три Ту-95 и один Ан-12, полностью выведенные из строя, ещё один Ту-95 — на удалённой стоянке.

На других снимках аэродрома видны неповреждённые самолёты, включая Ту-22.

Ранее СБУ заявила, что в ходе операции «Паутина» были поражены 41 воздушное судно на российских военных аэродромах, включая Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50.