В соответствии с «Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству» между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2025 год, с участием Мобильной тренинговой группы Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится тренинг на тему «Процесс планирования операций».

Как сообщает минобороны, в ходе тренинга, проходящего в Центре военных игр Национального университета обороны, организуются теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в НАТО, а также по другим темам.