Нефтяники и газовики продолжают задавать тон политической и экономической повестке в Югре. Это происходит даже на фоне расширения влияния губернаторской команды, уточняет «Муксун». В рейтинге ста самых влиятельных людей округа по версии 2025 года нефтяная отрасль представлена внушительным блоком — 13 персон.

Их позиции отражают не только размер бизнесов, но и политическую лояльность, работу с соцобязательствами и взаимодействие с региональной властью.

В частности, на 12-й позиции — Вагит Алекперов, основатель и экс-президент «Лукойла». В 2024 году он уступил третье место, что отражает его частичный уход из публичного управления и фокус на международные активы. Тем не менее, неформальный контроль над «Лукойлом» в Югре и связи в бизнес-элитах позволяют Алекперову сохранять высокое место.