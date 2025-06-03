Наставник азербайджанского «Турана» Курбан Бердыев не выходит на контакт с руководством клуба в течение последних двух суток.

Согласно информации Sport24.az, 1 — 2 июня Бердыев должен был принять участие в заседании руководства «Турана», по итогам которого должны были быть утверждены планы на следующий сезон и приняты решения о формировании состава клуба.

При этом, вернувшийся в Россию по окончании очередного сезона Бердыев не посетил мероприятие. Руководство «Турана» пыталось связаться со специалистом, но тот не вышел на связь.