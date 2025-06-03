На суде в Баку в начале заседания обвиняемый Рубен Варданян обратился к суду с ходатайством о предоставлении его семье копии обвинительного акта по уголовному делу в отношении него. Адвокат Р.Варданяна Авраам Берман поддержал позицию своего подопечного.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, выразив отношение к ходатайству, заявил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу при уголовном преследовании сведения предварительного следствия, в том числе материалы уголовного дела и обвинительный акт, представляет собой следственную тайну, поэтому их разглашение недопустимо. В обвинительном акте также содержатся сведения, составляющие личную и семейную тайну участников уголовного процесса, разглашение которых также считается недопустимым по закону.

Кроме того, было подчеркнуто, что в Уголовно-процессуальном кодексе конкретно указан перечень лиц, которым могут быть предоставлены обвинительный акт и его копия, и члены семей обвиняемых в этот перечень не входят.

Ссылаясь на вышеизложенное, сторона обвинения просила не удовлетворять ходатайство.

Потерпевшие, участвовавшие в процессе, выразили согласие с позицией прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Далее коллегия судей провела совещание на месте и приняла решение не удовлетворять ходатайство.

Обосновывая решение, Зейнал Агаев заявил, что уголовно-процессуальное законодательство конкретно определяет круг лиц, которым должна быть предоставлена копия обвинительного акта и члены семей обвиняемых в него не входят.

После этого обвиняемый Рубен Варданян подал апелляцию и заявил, что возражает против коллегии судей, поскольку обвинительный акт не предоставлен членам его семьи, а ходатайства, поданные им в ходе предыдущих судебных заседаний, не были удовлетворены.

Защитник обвиняемого Авраам Берман поддержал протест.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли, выразив отношение к протесту Рубена Варданяна, заявил об отсутствии обстоятельств для протеста в отношении судьи, предусмотренных статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса, а также о непредоставлении конкретных доказательств, подтверждающих заинтересованность коллегии судей, рассматривающей дело, в уголовном преследовании, и просил оставить протест без рассмотрения.

Потерпевшие, участвовавшие в процессе, просили суд не удовлетворять протест.

Суд удалился на совещание для рассмотрения ходатайства. После совещания было оглашено решение суда по протесту стороны защиты. Согласно решению, протест был оставлен без рассмотрения.

Судья Зейнал Агаев, обосновывая решение, заявил, что сторона защиты не предоставила конкретных и достоверных доказательств заинтересованности коллегии судей в уголовном преследовании, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана, и не было выявлено обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность и беспристрастность суда.