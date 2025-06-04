Энтузиасты из проекта AiTELLy с помощью метода компьютерного моделирования объяснили, как СБУ провернула операцию «Паутина» по уничтожению стратегической авиации РФ.

Украинские инженеры разработали хитроумную систему запуска дронов, замаскированную под обычные деревянные хозпостройки, установленные на платформах грузовиков.

С виду это были простые сельские сараи, однако внутри скрывались укреплённые конструкции, пусковые установки, станции подзарядки аккумуляторов и дистанционно управляемые механизмы раскрытия крыши.

Конструкция позволяла запускать дроны как вертикально, так и под углом — в зависимости от их типа, а встроенное экранирование сигналов помогало избежать преждевременного обнаружения российскими средствами наблюдения.

Когда мобильные установки были готовы, украинские разведчики — возможно, при содействии местных сторонников — перебрасывали их вглубь российской территории.

Грузовики незаметно доставлялись в заранее выбранные места недалеко от ключевых авиабаз и маскировались в лесах, на фермах или на промышленных объектах — везде, где могли затеряться среди окружающей среды.

Они могли оставаться в спящем режиме днями или даже неделями — с уже загруженными, заряженными и готовыми к запуску дронами.

Когда наступал нужный момент, по защищённым каналам поступал сигнал активации.

Крыши контейнеров тихо раздвигались, и дроны поднимались в воздух — одни вертикально, другие — с помощью рамп или пневматических пусковых систем для бесшумного старта.