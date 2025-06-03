Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу Ма Шигуаном.

На встрече было подчеркнуто большое значение, которое Азербайджан придает развитию торгово-экономических связей с Китаем. Было отмечено, что подписанное лидерами Азербайджана и Китая Совместное заявление об установлении всестороннего стратегического партнерства играет важную роль в продвижении двустороннего сотрудничества на новый этап.

Была представлена информация о благоприятной бизнес-среде в нашей стране, созданных для инвесторов возможностях и реализуемых совместно с международными партнерами проектах, а также отмечен потенциал для дальнейшего взаимодействия.

Стороны обсудили возможности сотрудничества между Азербайджаном и провинцией Цзянсу в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики, высоких технологий, нефтехимической промышленности, локализации производства, транспорта и транзита и в другим направлениях.