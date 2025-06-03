УЕФА намерен изменить правила в еврокубках, это делается с целью повысить ценность высшего места в таблице, уточняет ESPN.

Следует отметить, что в прошедшем сезоне команды из топ-8 сыграли ответные матчи 1/8 финала дома. Но уже в следующих этапах порядок матчей определялся жребием.

Это привело к тому, что ПСЖ и «Интер» провели ответные матчи полуфинала дома, хотя их соперники заняли в таблице места выше.

Со следующего сезона порядок матчей на всех этапах будет определяться положением в таблице. Клубы, которые займут позицию выше, будут играть ответную игру на домашнем стадионе.

Ожидается, что это изменение также коснется Лиги Европы и Лиги конференций.