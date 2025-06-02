Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в ближайшее время подпишет новые соглашения о разведке нефти и газа на территории страны с международными энергетическими гигантами ExxonMobil и BP.

Об этом Reuters сообщили три анонимных источника, знакомых с ситуацией.

Детали соглашений пока не раскрываются.

Новые проекты укрепят позиции Азербайджана как ключевого игрока на энергетическом рынке.

SOCAR пока официально не прокомментировала эту информацию. Однако, если сделки будут заключены, это может привести к увеличению инвестиций в нефтегазовый сектор страны.