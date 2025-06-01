Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян и другие ветераны клуба, скорее всего, уйдут из команды, пишет Gazzetta dello Sport по следам финала Лиги чемпионов «Интер» – ПСЖ (0:5).

В ходе матча особенно сильно бросалась в глаза разница в возрасте игроков: стартовый состав миланской команды был на пять с половиной лет старше, чем у парижан (30 лет против 25 лет).

Судя по всему, владельцы клуба обдумывать омоложение состава.

Ачерби, Зоммер, Мхитарян, Дармиан – эти игроки, скорее всего, отыграли свое в команде, отмечается в статье.