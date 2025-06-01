Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне. Известно, что только за последний день российские войска на фронте потеряли 1230 человек убитыми и ранеными.
В целом общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2025 года на войне против Украины составляют около 988 тысяч 560 человек.
Также российская армия потеряла:
10872 (+5) танков;
боевых бронированных машин — 22656 (+4);
артиллерийских систем — 28527 (+52);
РСЗВ — 1401 (+1);
средств ПВО — 1173 (+0);
самолетов — 372 (+0);
вертолетов — 336 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 38366 (+151);
крылатых ракет — 3268 (+3);
кораблей/катеров — 28 (+0);
подводных лодок — 1 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 50325 (+127);
специальной техники — 3903 (+1).