Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне. Известно, что только за последний день российские войска на фронте потеряли 1230 человек убитыми и ранеными.

В целом общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2025 года на войне против Украины составляют около 988 тысяч 560 человек.

Также российская армия потеряла:

10872 (+5) танков;

боевых бронированных машин — 22656 (+4);

артиллерийских систем — 28527 (+52);

РСЗВ — 1401 (+1);

средств ПВО — 1173 (+0);

самолетов — 372 (+0);

вертолетов — 336 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 38366 (+151);

крылатых ракет — 3268 (+3);

кораблей/катеров — 28 (+0);

подводных лодок — 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 50325 (+127);

специальной техники — 3903 (+1).