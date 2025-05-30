2-4 июня в Азербайджане будет организовано важное для региона событие – 22-я Каспийская Международная Выставка «Транспорт, Транзит и Логистика» Translogistica Caspian. Выставка пройдет в Баку Экспо Центре.

В условиях стремительных изменений в глобальных торговых маршрутах и нарастающих транспортных вызовов, Азербайджан начинает играть важную роль и активно укрепляет свои позиции как ключевого транспортного узла Евразии. В январе 2025 года на совещании, посвященном вопросам транспорта, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость решения проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и оптимизацией транзитных маршрутов. В этом контексте ещё больше возрастает роль международных отраслевых выставок.

«TransLogistica Caspian» предоставляет платформу для обсуждения и демонстрации современных решений в транспортной сфере. Это мероприятие зарекомендовало себя как одно из ведущих в области логистики и транспорта, объединяя профессионалов со всего Евразийского региона.

Выставка проводится при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики («KOBİA»), Агентства Поощрения Экспорта и Инвестиций Азербайджанской Республики («AZPROMO»), Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики («ASK»), Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и Ассоциации организаторов выставок Азербайджана («ASTA»). Поддерживающие структуры направляют участникам и организаторам выставки приветственные письма.

Золотым спонсором выставки «TransLogistica Caspian» выступает компания «Railgo». Уже более 10 лет занимая лидирующие позиции на рынке грузоперевозок, «Railgo» второй год подряд поддерживает выставку в качестве золотого спонсора и привлекает внимание посетителей своим креативным стендом. Компания специализируется на оказании транспортно-экспедиторских услуг по перевозке сырой нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии железнодорожным транспортом по территории РФ, СНГ, стран Балтии и ближнего зарубежья.

В трёхдневной выставке примут участие компании из Азербайджана, а также из Беларуси, Грузии, Индии, Китая, Российской Федерации, Турции и Швейцарии.

Сектор грузоперевозок и логистических услуг будет представлен такими компаниями, как «Abşeron Logistika Mərkəzi», «İkra Logistika», «CJ ICM Logistics», «Sara Logistics», международной индийской транспортно-логистической компанией «Palsun Maritime India Limited», китайской компанией «Qingdao Fengtie International Logistics Co., Ltd», участвующей в инициативе «Один пояс — один путь», и другими.

Впервые в выставке примет участие мировая компания-лидер в области транспорта и логистики — «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).

Выставка представляет собой уникальную платформу для встреч с руководителями и специалистами государственных транспортных структур Азербайджана и стран региона, демонстрации новейших достижений в области транспортных технологий, установления контактов с потенциальными клиентами, а также ознакомления с перспективными инфраструктурными проектами.

В рамках выставки «TransLogistica Caspian» сотрудничество между государственным и частным секторами способствует внедрению инновационных подходов в сфере транспорта и логистики, совершенствованию инфраструктуры и устойчивому развитию отрасли в целом. Такое взаимодействие способствует экономическому росту и ускоряет региональную интеграцию.

Одним из примечательных аспектов мероприятия является участие в нём не только коммерческих компаний, но и государственных структур. В этом году в выставке со своими стендами принимают участие такие организации, как Государственный таможенный комитет, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», а также Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK). Кроме того, со стендами в выставке участвуют Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Белорусская железная дорога.

Выставка «TransLogistica Caspian» является эффективной площадкой, объединяющей различные сферы транспортного сектора. Как и традиционно, в этом году на мероприятии будут обсуждаться ключевые направления отрасли, такие как железнодорожная инфраструктура, морская индустрия, коммерческий транспорт и транспортно-логистические услуги. Наряду с этим, выставка охватит и ряд новых направлений.

В условиях глобальной трансформации логистических маршрутов и растущей конкуренции, участие в выставке «TransLogistica Caspian» в Баку становится необходимым шагом для компаний, стремящихся оставаться в тренде. Это мероприятие открывает новые горизонты для сотрудничества, способствует интеграции в международные транспортные коридоры и предоставляет уникальные возможности для развития бизнеса в рамках инициатив «Средний коридор», ТРАСЕКА и «Один пояс, один путь».

В рамках выставки «TransLogistica Caspian» будет организована насыщенная деловая программа, включающая встречи в форматах B2B и B2G с участием местных и зарубежных компаний, а также различные тематические мероприятия и дискуссии. Состоятся панельные дискуссии, такие как «Развитие инфраструктуры для электромобилей в Азербайджане», «Цифровизация железнодорожного транспорта», «Мультимодальные перевозки в Каспийском регионе: перспективы и вызовы в обеспечении эффективной транспортной логистики».

В панельных дискуссиях примут участие известные эксперты в области транспорта и логистики, а также представители государственных структур. Модератором панельной дискуссии «Развитие инфраструктуры для электромобилей в Азербайджане» выступит известный автомобильный блогер, генеральный директор «AvtoStop Media» Турал Юсифов. В обсуждениях примут участие представители Агентства наземного транспорта Азербайджана, Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, а также автомобильные блогеры. В рамках панельной дискуссии «Цифровизация железнодорожного транспорта» с приветственным словом выступит генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Ассет Асавбаев, а модератором будет другой представитель этой организации. В обсуждении примут участие представители ОАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Грузинская железная дорога», ГНК «Государственные железные дороги Турции», ГП «Железные дороги Молдовы» и ТОО «KTZ-Cargo Transportation».

Организаторами мероприятия являются компании «Caspian Event Organisers» совместно с «ICA Events» и «CEM FZ LLC» в качестве международных партнеров.

Подробную информацию о выставке «TransLogistica Caspian» можно получить на сайте www.translogistica.az и в социальных сетях.