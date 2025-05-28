Почему советник президента России Антон Кобяков запустил дискуссию о правомерности распада Советского Союза и нарушении процедуры его роспуска – неужели только для того, чтобы «привязать» вопрос к украинским событиям, хотя не вполне понятно, с какого боку? Но эффект-то получился иной и довольно нежелательный, порождающий вопрос, уж не о «назад ли в СССР» идет речь?

Во времена оны выдающийся русский и советский поэт, видный представитель футуристического движения Владимир Маяковский, человек тяжелой судьбы, заплутавший между «до Октября и после» и, в итоге покончивший жизнь самоубийством, написал в своем талантливом лирическом стихотворении: «Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно? Значит – кто-то хочет, чтобы они были?».

Эти строки не имели никакого отношения к политике, но они вызвали (по сути, вырванные из классического контекста) едва ли не прямую ассоциацию со спичем советника президента России Антона Кобякова на недавней пресс-конференции по итогам Петербургского международного юридического форума.

А сказал он следующее: в случае, если процедура роспуска Советского Союза была нарушена, то юридически страна Советов не прекратила свое существование. «СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР», – заявил Кобяков.

По его словам, если Советский Союз был создан решением Съезда Советов, то и распустить его должен был тот же орган. В противном случае, «юридически СССР существует». Что же до Беловежского соглашения, Кобяков назвал его «странным», поскольку оно было ратифицировано органом, не имеющим, на то, полномочий. В итоге Кобяков предположил, что украинский кризис – это «внутренний процесс».

Предположение не вполне ясное, и какую именно нагрузку оно несет – можно, конечно, гадать. Равно как и то, почему именно сейчас помощник президента РФ поднял вопрос нарушения процедуры роспуска СССР – ведь не только же ради полунамеков на Украину, ситуация в которой в рамки «внутреннего процесса» не укладывается — зависит, в большей степени, от внешнего влияния не на общее, с РФ, государство не без собственно украинских аспектов.

Возникает закономерный вопрос: уж не пытаются ли определенные силы в России раскрутить конспирологическую теорию создания «нового» (или старого?) СССР? Заметим, что Владимир Путин не раз опровергал соответствующие намерения России, но тогда с какой стати его помощник поднял вопрос, априори и логично скандальный для бывших советских республик, ныне – независимых государств и членов ООН? А также для значительной части населения бывшего «союза нерушимых». Создается впечатление, что в определенных кругах бывшей советской столицы перед носом у экс-союзных республик преднамеренно размахивают «красной тряпкой». Для чего – чтоб «не рыпались» и пребывали в постоянном напряжении при всей бредовости теории «возвращения земель» и ее осуществлении на практике?

Любопытны, в этой связи, мнения экспертов о легитимности распада СССР, приведенные изданием «Федерал Пресс». Так, руководитель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин считает, что легитимность процедуры роспуска СССР была нарушена. «С юридической точки зрения, — полагает он, — Кобяков прав. Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем».

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина говорит о необходимости «расследования» этой коллизии: «И если уж эту позицию высказал советник президента, то мне кажется, что за нами дело не станет. И мы готовы принять политическое решение, в Государственной думе будем говорить об этом».

А вот точка зрения главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, напомнившего, что Конституции Россия является правопреемником СССР, поэтому Советский Союз не может существовать юридически: «Было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все еще существует».

Возможно ли восстановление СССР? Правозащитник и юрист Матвей Цзен убежден, что вопрос легитимности и законности распада Советского Союза – сложный и спорный. Но даже если государство не было распущено надлежащим образом, восстановление СССР возможно только в контексте политической воли и жизненных обстоятельств, но в текущей ситуации это маловероятно.

А правозащитник, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод указывает на то, что когда лидеры трех союзных республик решили судьбу всего СССР в Беловежской пуще, мнение общества было проигнорировано. Однако «Если провозгласить, что Союз жив в каком-то ином измерении, это может привести к абсурдным последствиям для легитимности правового пространства России». По его мнению, дискуссии о возрождении СССР не носят конструктивного начала.

Заметим, на той же пресс-конференции в Петербурге Кобяков заявил: «Для нас российская юрисдикция — это инструмент «мягкой силы», инструмент для выстраивания долгосрочного партнерства. Главное, что она притягивает, а не принуждает».

«Мягкую силу» (вдумаемся в некоторую идиотичность словосочетания, однако устойчивого и принятого в мировой политике) применяют, как известно, все «более или менее державы» и страны, претендующие на соответствующий статус. Вопрос в том, насколько сила «мягкая», какова ее «инструментальная» нагрузка, притягивает ли она, принуждает ли или отталкивает – особенно, когда о ней говорят вслух и настойчиво. В данном случае, когда, по-Кобякову, «СССР юридически ведь где-то существует», происходит отторжение бывших советских республик, ныне – независимых государств от страны, представитель которой (довольно высоко уровня) делает, мягко говоря, предупредительные намеки, особенно зловещие на фоне украинских событий.

А ведь можно поставить вопрос иначе, не вызывая никакого ажиотажа: если и впрямь СССР был ликвидирован политически, а не юридически, почему бы не заявить о желательности легализации этого акта в современных условиях. Тем более, что в самой же России несколько движений апологетов Советского Союза, к примеру – «Граждане СССР», признано экстремистским, а его лидер был осужден на восемь лет лишения свободы.

Ну, а говоря о легитимности – не легитимности, вопит уже тот факт, что и само создание СССР было незаконным, как и октябрьский переворот с последующей оккупацией территорий, в том числе – и Азербайджанской Демократической Республики.

С высоты дня сегодняшнего повторения ситуации 20-х годов прошлого столетия видится невозможным, какие бы юридические основания натужно ни «нарыли» носители имперских амбиций. Да и нужно ли это самому Кремлю – тоже большой вопрос, равно как и желают ли россияне (тотально) жить в «коммунальной квартире» при ее явном, мягко говоря, неприятии «извращенной коллективности» (не путать с добрососедскими и взаимовыгодными отношениями с Россией) новых независимых государств, желающих жить по собственным законам, не приемлющих (правда, далеко не все) ни диктата России, ни Запада, ни кого бы то ни было.

И тут впору обратиться к нашумевшему, в свое время, публицистическому эссе Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию», со многими выдержками из которого трудно не согласиться не только с точки зрения «русского человека», но и «не русского» — тоже.

Вот что он, в частности, написал: «Нет у нас (у России) сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель.

Я с тревогой вижу, что пробуждающееся русское национальное самосознание во многой доле своей никак не может освободиться от пространнодержавного мышления, от имперского дурмана, переняло от коммунистов никогда не существовавший дутый «советский патриотизм» и гордится той «великой советской державой», которая в эпоху чушки Ильича-второго только изглодала последнюю производительность наших десятилетий на бескрайние и никому не нужные (и теперь вхолостую уничтожаемые) вооружения, опозорила нас, представила всей планете как лютого жадного безмерного захватчика — когда наши колени уже дрожат, вот-вот мы свалимся от бессилия. Это вреднейшее искривление нашего сознания: «зато большая страна, с нами везде считаются», — это и есть, уже при нашем умирании, беззаветная поддержка коммунизма.

… Надо теперь жестко выбрать: между Империей, губящей прежде всего нас самих, — и духовным и телесным спасением нашего же народа. … Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот разнопестрый сплав? — чтобы русским потерять свое неповторимое лицо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее. Отделением двенадцати республик, этой кажущейся жертвой — Россия, напротив, освободит сама себя для драгоценного ВНУТРЕННЕГО развития, наконец обратит внимание и прилежание на саму себя. Да в нынешнем смешении — какая надежда и на сохранение, развитие русской культуры? все меньшая, все идет — в перемес и в перемол.

… Наш философ этого века Ив. А. Ильин писал, что духовная жизнь народа важней охвата его территории или даже хозяйственного богатства; выздоровление и благоденствие народа несравненно дороже всяких внешних престижных целей».

Эти строки написаны в июле 1990 года (то есть — на излете СССР), но и сегодня они не потеряли своей актуальности. Они были извращены теми, кто обвинил Солженицына в «русском национализме» и высокомерии по отношении к «малым советским народам», и в то же время – в «ненависти к русскому народу», призывах отказаться от «исконно русских земель». Однако при всей неоднозначности содержания эссе убежденного диссидента, правозащитника-шестидесятника, антисоветчика и антикоммуниста, он, можно сказать, оказался – местами – пророком.

Советский Союз почил в Бозе, однако далеко не тихо и не спокойно. Споры по поводу того, было ли это «геополитической катастрофой», будут продолжаться еще долго: тема разноплановая, как и любая геополитическая – смотря что вкладывается в ее понимание. И вытаскивать и даже раскручивать ее сегодня с намеками, подтекстами – абсолютно контрпродуктивно, провокационно, вредно как для мирного сосуществования с Россией бывших «союзных республик свободных», так и для самой России – хотя бы с имиджевой точки зрения.

Но — кому-то это нужно: «несмотря на и вопреки…»