Журналист, исследователь Ближнего Востока, автор тг-канала «Стена плача» Василий Говорухин в беседе с израильским военным журналистом Сергеем Ауслендером на его Youtube-канале коснулся роста влияния Азербайджана на Ближнем Востоке. «Минвал» приводит его мнение с незначительными сокращениями.

«Крайне важно коснуться роли Азербайджана в ситуации на ближнем Востоке. Азербайджан становится очень важным игроком в регионе в контексте противостояния между Израилем и Турцией. Причина кроется в том, что у этой страны выстроены замечательные отношения с обеими сторонами, и сегодня азербайджанский министр обороны находится в Израиле (заявление было озвучено на днях – прим. «Минвала»). Слухи о т.н. «геноциде» в Газе Азербайджан не смущают, опять же, не стоит забывать и о 24 баллах от Азербайджана Израилю на «Евровидении».

Азербайджан очень заинтересован в том, чтобы и Израиль, и Турция имели, насколько это возможно, нормальные отношения», — резюмировал Говорухин.