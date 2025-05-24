Лидеры европейских стран планируют приобретать американские вооружения в больших объёмах для последующей их передачи Украине, если Вашингтон не захочет делать это напрямую.

Об этом информирует Bloomberg, уточняя, что у Европы нет ни запасов оружия, ни возможностей производить его в достаточно больших объёмах.

«Европейские лидеры спешат выяснить, как снабжать Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, уходит от войны. Один из вариантов — покупать американское», — отмечается в сообщении.