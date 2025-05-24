Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп бросит Украину и сфокусируется на заключении экономического партнерства с Россией. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По ее данным, европейские лидеры, надеявшиеся на введение Вашингтоном новых санкций против Москвы, испытывали чувства подавленности и даже ярости после того, как услышали описание Трампа его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая. По мнению издания, уважительный тон диалога между американским и российским лидерами и нежелание вашингтонской администрации ужесточать рестрикции против России во время переговорного процесса «приближают кошмар Европы» в виде выхода США из украинского конфликта.