Россия подготовит адекватный военный ответ на массированные террористические атаки Украины. Об этом заявили в МИД РФ.

«Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве назвали цель акций ВСУ — сорвать прямые российско-украинские переговоры и не допустить реализацию стамбульских договоренностей, в том числе масштабный обмен военнопленными.

«Наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной», — отмечается в заявлении.