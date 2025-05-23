На пленарное заседание Комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса рекомендованы новые поправки к закону «О прожиточном минимуме». Согласно поправкам, наряду с медицинскими и учебными заведениями, будут утверждены новые нормы питания в учреждениях социального типа. Ожидается, что новый состав минимальной потребительской корзины, которая последний раз утверждалась 11 лет назад, будет определен и утвержден в этом году.

Это осуществляется в соответствии с требованиями статьи 3.2 указанного закона. Определение нового состава минимальной потребительской корзины также позволит учесть расходы, понесенные за период с момента последнего утверждения, сказал экономист Эльшад Мамедов.

Определение нового состава потребительской корзины создаст возможности для повышения прожиточного минимума, что в настоящее время составляет 285 манатов. В то же время 305 манатов для трудоспособного населения, 232 маната для пенсионеров и 246 манатов для детей.

«Это делается, чтобы потребительская корзина по продовольственным товарам соответствовала нормативам прожиточного минимума. То есть соответствовала бы организация питания в учреждениях образования и здравоохранения. Те критерии, которые существуют сейчас, были составлены еще в 90-е годы, и пересмотр является целесообразным. По вопросу нормы питания в новой редакции должны быть указаны конкретные нормативы и, на мой взгляд, они должны быть определены соответствующими структурами, ответственными за систему социальной защиты населения», — сказал экономист.