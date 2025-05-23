Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением в своей социальной сети Truth Social, обвинив Европейский союз в нечестной торговле и пообещав ответить жесткими мерами.

«Европейский Союз, который был создан с основной целью извлечения выгоды из торговли с США, оказался очень сложным партнером. Их мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, манипуляции с валютой, судебные иски против американских компаний… Всё это привело к ежегодному дефициту в $250 миллиардов», — написал Трамп.

По его словам, переговоры с Брюсселем зашли в тупик, а потому с 1 июня 2025 года он предлагает ввести прямые пошлины в размере 50% на все товары из ЕС, за исключением произведённых в США.