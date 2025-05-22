В Армении поддержали законопроект, в котором повышается верхний предел призывного возраста с 27 до 32 лет. Он также предлагает установить новые госпошлины за возможность уклонения от полного срока службы. Мужчины, которые намерены служить меньше положенных 24 месяцев, должны будут заплатить определенную сумму в госбюджет.

О нововведениях проинформировал министр обороны Армении Сурен Папикян на заседании правительства, информирует издание «Новости Армения». Законопроектом также предлагается установить возможность служить в армии меньше 24 месяцев и заплатить за это.

Согласно заявлению Папикяна, имеют место быть различные варианты:

пройти один месяц службы с выплатой 24 млн драмов (около $62 тыс.);

отслужить четыре месяца с выплатой 18 млн драмов (около $46 тыс.);

уйти в армию на полный срок — 24 месяца.

В Армении обязательная срочная служба в мирное время длится два года, призывной возраст — от 18 до 27 лет. Отказ от военной службы считается преступлением и может караться лишением свободы сроком до трех лет.