ЗАО «Бакинский метрополитен» впервые за 16 лет сократило интервалы движения поездов в часы пик. Об этом Minval.az сообщили в администрации метрополитена.

Тем самым был введён более плотный график, и количество пар поездов увеличено с 30 до 32. В результате изменения интервал между поездами сократился до 1 минуты 52 секунд.

«Последнее увеличение количества поездов на линиях метрополитена произошло в 2009 году, и с тех пор система работает по принципу максимум 30 пар поездов в час. Новое изменение в 2025 году считается прорывом стратегического значения. В настоящее время Бакинский метрополитен в будние дни обслуживает в среднем около 740 тысяч пассажиров. Поезда выводятся на линию с возрастающей тенденцией в течение дня», — говорится в заявлении ЗАО.

С учётом действующих нормативных актов и стандартов безопасности, испытания проводились в течение последнего месяца и завершились успешно. Несмотря на то что на данный момент общее количество пассажиров не увеличилось, плотность на платформах в часы пик снизилась.