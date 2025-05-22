Во время различного рода потрясений, так или иначе связанных с жизнью государства или его столицы, на поверхность всегда выходят самые разные и порой абсурдные планы и предложения, направленные на исправление ситуации. Такие нелепые и абсурдные до невозможности предложения в Первопрестольной периодически извергают ксенофобы и шовинисты, полагающие, что это автохтонные народы России обязаны своим существованием силе и глубине русской культуры, а никак не наоборот.

И каждый раз после трагических и печальных событий, происходящих как в России, так и имеющих к ней отношение, русские ищут и «находят» крайних, чтобы взвалить на них всю вину и ответственность. Но что показала история? А то, что ещё ни разу русские не признали за собой вину ни в чём, а все заслуги за какие-либо достижения приписывали исключительно себе. Виноват кто угодно, но только не русский…

Помнится, как после печальных событий в Бирюлёво в России был поднят на щит лозунг: «Бей кавказцев», заменивший не менее отвратительный: «Бей жидов, спасай Россию». Вместо того чтобы спасать Россию от жуткого беспредела, в котором тонет страна, националисты ищут врага — и внешнего тоже, а это, как вы знаете, — удел слабых государств.

То и дело слышны возмущения: «Кавказцы заполонили не только российские рынки, но и многие министерства, особенно МИД, где местные блогеры насчитали десятки „выходцев с Кавказа“, которые, конечно же, виноваты во всех российских бедах». А теперь к ним добавились и азиаты.

А если посчитать по всем министерствам, включая Академию наук, научные институты, то получится «огромная цифра», мешающая жить примерно 100 миллионам «истинно русских патриотов».

Но вместо того, чтобы обвинять во всех бедах «понаехавших» мигрантов, которых Россия сама же и пригласила в связи с началом российско-украинской войны и мобилизацией, можно было бы начать чистить собственные улицы, работать на стройках и в ресторанах на чёрной работе, не сваливая этот неблагодарный и тяжёлый труд на таджиков, узбеков и других выходцев из постсоветских стран.

В России, вероятно, забыли, что внешняя политика любого государства не является и не должна являться предметом спекуляций, и уж тем более — площадкой для сведения счётов из-за «несовершенства». Иначе как объяснить антиазербайджанскую кампанию и травлю, усилившуюся после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо обвинил Москву в уклонении от ответственности за самолёт авиакомпании AZAL, подбитый на подлёте к Грозному, за гибель 38 человек?

Обыкновенную трусость проявила тут Россия, обвинив в случившемся украинские дроны, тем самым рассчитывая на понимание Баку. Но сейчас не об этом…

Очередной такой истерикой разразилось враждебно настроенное к Азербайджану издание «Царьград», которое, чтобы насолить Азербайджану, предлагает (!) закрыть крупнейшие в России мигрантские анклавы — азербайджанские рынки «Садовод» и «Фуд Сити» (и отчасти ТЦ «Москва»), принадлежащие азербайджанским олигархам Году Нисанову и Зараху Илиеву — якобы за то, что они являются инкубаторами криминала и экономических преступлений (об этом Minval писал ранее). Как будто это азербайджанские правоохранительные структуры, а не российские, отвечают за общественную безопасность и исполнение законов о миграции, за мзду закрывают глаза на нарушения. Вы сами-то себя слышите? Если это единственная причина, которая беспокоит «Царьград», то вопросы тут должны быть адресованы к «добросовестным» правоохранителям РФ.

И, конечно же, дело вовсе не в желании навести «порядок» на рынках, а в корысти и мести. В мести за то, что Москве указали на её лицемерие и проступки.

Просто русским мучительно больно видеть, как уроженцы Азербайджана владеют многомиллионными активами, что, по их мнению, несправедливо. На их месте они хотели бы видеть именно себя. Однако «Царьград» специально не упоминает нигде о том, как долго и тяжело нужно работать, чтобы располагать такими активами. Зато с большим энтузиазмом российские издания считают доходы владельцев «Киевская площадь», «Крокус Групп», заявляя, что только ТЦ «Москва», рынки «Садовод» и «Фуд Сити» приносят до 600 млрд рублей в месяц. А ещё есть: ТЦ «Европейский», спорткомплекс «Олимпийский», гостиница «Украина», флотилия Radisson, океанариум на ВДНХ.

Им, видите ли, «за державу обидно».

Между тем ещё в октябре 2020 года, в самый разгар 44-дневной войны российские СМИ писали о том, что в Москве всерьёз взялись за азербайджанский бизнес. В частности, газета «Завтра» писала, что сигнал дан непосредственно из аппарата президента. В Москве заёрзали уже тогда, видя, как Азербайджан пядь за пядью возвращает захваченные Арменией 30 лет назад (не без помощи России) земли.

После того как Турция заявила о своей поддержке Баку, Кремль решил, что надо что-то делать, чтобы помешать Азербайджану. Здесь быстренько подсчитали численность азербайджанцев, заявив, что азербайджанская диаспора в России составляет, по разным оценкам, от 3 до 3,5 миллионов человек, при этом в Москве живёт не менее миллиона, и прикинули, как они могут повлиять на политику государства, имея в виду, конечно, интересы своей исторической родины.

В этом «патриотическом порыве» российские издания составили «чёрный список» крупнейших бизнесменов, представляющих сферы торговли, нефти и газа, обозначив там Вагита Алекперова (Лукойл), Араза Агаларова («Крокус Груп»), Года Нисанова и Зараха Илиева (ТЦ «Европейский», «Фуд Сити»), Фархада Ахмедова (портфельный инвестор). А чтобы список и капитал азербайджанских олигархов, и степень обделённости русских выглядели внушительно, приладили туда имя дагестанского лезгина Сулеймана Керимова (Полюс Золото). Вместе с ним совокупный капитал «азербайджанского» лобби оценили примерно в 50 миллиардов долларов, а среди активов выделили базовые компании в нефтегазовом секторе, добыче золота, крупнейшие московские оптовые продовольственные рынки, а также строительные и девелоперские компании. Причём Сулейману Керимову принадлежит добрая половина этой цифры — 24,7 миллиарда.

Ну а то, что Сулейман Керимов никакого отношения к Азербайджану не имеет и никогда не имел, прокремлёвские СМИ упомянуть забыли или не захотели. Да, умеют в Москве «шить белыми нитками».

А армянское лобби было преподнесено, как всегда, как бедное, уступающее азербайджанцам в количестве долларовых миллиардеров, с капиталом всего лишь в 15 миллиардов долларов.

«Армения — геополитический союзник России, армяне — древний многострадальный народ», — пишет издание, тем самым указывая на свою лояльность к ним.

А тем временем не нравится русским и то, что проснулось национальное самосознание другого коренного народа России — татар. Тут считают, что верховная власть не должна спокойно взирать на развитие татарского этнического лоббирования. Тревожит их то, что татары стали отстаивать свои интересы. Однако пока в России не знают, как действовать в целях пресечения татарского национализма, а также распространения Ислама на «исконно» русских территориях, пишет издание.

Не знают, потому что не всё так просто, и русская исконность территорий спорна.

А председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, в свою очередь, в ответ на закрытие в Баку «Русского дома» собрал целую подборку азербайджанских представительств. Полагаем, не для того чтобы наладить с ними контакт. Сейчас в Москве думают над тем, какую из этих организаций закрыть, чтобы побольнее ущипнуть Азербайджан: Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России, РОО «Национально-культурная автономия азербайджанцев в г. Москве», РОО «Азербайджанская община Москвы», Представительство Фонда Гейдара Алиева, Общероссийская молодёжная общественная организация, «Азербайджанское молодёжное объединение России».

Однако «нелюбовь к кавказцам, мусульманам» — это не модный тренд, этим недугом Россия страдает давно. Ещё в 2011 году в апрельском номере журнала «Вопросы национализма» был опубликован доклад 14 авторов под названием «Кавказ-2011: Русский взгляд», который, скажем без преувеличения, шокировал своим неординарным подходом.

Авторы указали на то, что в конце 80-х началась миграция кавказцев в центральную часть России и даже привели главную причину этого — «резкое ухудшение ситуации на Кавказе и в Закавказье, деградация экономики и вспышки насилия». Однако вместо того чтобы предложить властям подумать над обеспечением экономического развития Северного Кавказа в целом (открытие производственных предприятий на местах, прекращение реализации дотационной программы), авторы посчитали целесообразным применить нацистскую политику ограничения рождаемости на Северном Кавказе. И это в отношении граждан России!

В частности, в статье говорится, что сработал и демографический фактор: высокая рождаемость на Кавказе, создающая избыточное демографическое давление, и крайне низкая — в русских областях.

Был приведён «коэффициент суммарной рождаемости» в Татарстане, Курской, Тверской, Костромской, Вологодской областях и в Чечне, где рождаемость намного выше, и сделан вывод, что материнский капитал стимулирует рождаемость лишь на национальных окраинах России, где она была высока и до этого.

Парадокс в том, что, с одной стороны, Москва ещё тогда приняла госпрограмму, направленную на поощрение рождаемости в России, с другой — «эксперты» предлагали добиться низкой рождаемости кавказцев, заметьте, тех же граждан РФ, путём установления размера и порядка выплаты материнского капитала в зависимости от демографической ситуации в регионе.

«Признать уместными меры по увеличению рождаемости именно в тех регионах, где демографическая ситуация неблагоприятна», — пишут авторы доклада, прекрасно зная о том, что таких регионов на Северном Кавказе (СК) нет.

И если Россия в ходе экспансии взяла Кавказ войной, то сегодня Кавказ взял Россию без войны. «География кавказской экспансии расширялась и расширялась — сейчас она охватывает всю Россию, за исключением, может быть, самых бедных и неудобных для жизни областей», — пишут авторы.

И здесь нет ничего удивительного — людям свойственно искать лучшую жизнь, а в России деньги сосредоточены в центре. Будь капитал на Кавказе — и россияне повалили бы туда в поисках лучшей жизни.

Не секрет, что россияне называют СК дотационной «чёрной дырой», рассадником криминала и терроризма. Но при этом отказываться от него Россия не намерена, поскольку рассматривает эту территорию как стратегически важную в плане «дамоклова меча» над приграничными с соседними государствами.

СК действительно кажется русским проблемой, но вовсе не потому, что там живут, как они выражаются, «дикие кавказцы», а потому что русские хотят видеть его проблематичным, угрожающим национальной безопасности РФ.

Далее авторы предлагали пересмотр дотационной политики федерального центра, переход к кредитованию регионов вместо безвозмездных дотаций. При этом ничего о создании новых рабочих мест в регионе не говорилось.

Националисты предлагали отменить необоснованные, на их взгляд, социальные льготы в области образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы, пенсионного и других видов социального страхования, демографии, миграции, трудовых ресурсов, занятости.

«Отказаться от принятия специального закона “О туристическом кластере “Курорты Северного Кавказа””, согласно которому на 10 лет будут отменены (обнулены) все налоги для участников проекта, кроме НДС», — писало издание.

А самое интересное то, что авторы предлагали заменить российские паспорта жителям СК на республиканские, а также заменить институт прописки на практику предоставления вида на жительство в регионе.

Они убеждены, что следует учитывать национальный фактор и при формировании личного состава силовых структур. Интересно, как им представляется решение данного вопроса в регионе, где русское население составляет 20 %, а может, даже и меньше?

«Необходимо официальное признание очевидных фактов: в России есть государствообразующий народ — русские, российская культура основана на русской культуре и русском языке. Россия — страна русского народа…», — заявляют в Москве.

Тут возникает вопрос: если Россия — страна русского народа, то кем же тогда являются для них кавказцы?

И хотя сегодня в Москве учат население ненавидеть мигрантов — азиатов и азербайджанцев, в которых они видят виновников всех своих бед, придёт время, когда русские снова вернутся к своим «любимым» кавказцам. Потому что пока что они определились с внешними врагами — это Украина и Азербайджан. А завтра, когда конфликт будет заморожен, а отношения с Азербайджаном перейдут в стадию принятия неизбежности, русским снова понадобятся виноватые. Кто станет крайним?