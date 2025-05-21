Интересно наблюдать за истерикой, которую устроил «Царьград» после обращения главного редактора Minval Эмиля Мустафаева в Минцифры Азербайджана с призывом заблокировать этот провокационный ресурс на территории страны. Несмотря на блокировку «Роскомпозора», на российских просторах нас читают, в том числе в редакции «Царьграда».

Можно разбирать по пунктам опусы этого «радикально-православного» канала. Где, оказывается, «удивлялись, как быстро Ильхам Алиев записал Россию в виновницы трагической катастрофы самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL, произошедшей в конце декабря близ казахстанского Актау, и даже обвинил Москву в «нечеловеческом отношении»».

По версии «канализации», «изначально «Эмбрайер» не смог приземлиться в Грозном, так как на регион в тот момент совершали налёт украинские дроны. Из-за этого лайнер ушёл на Актау (хотя ему предлагали вариант ближе и удобнее — Минводы), где и произошло крушение. Алиев же тогда не только не дал МАК СНГ возможности расследовать инцидент, но и передал чёрные ящики в Бразилию — дескать, Межгосударственному авиационному комитету он не доверяет (тоже факт, говорящий о доверии Алиева к России)».

О том, что, вопреки базовым правилам безопасности, принятым в авиации, лётчиков не проинформировали, что на земле отражают атаку дронов, что самолёту глушили связь, и самое главное — что по гражданскому «Эмбраеру» российская ПВО доблестно ударила двумя зенитными ракетами, — разумеется, ни слова.

Следующая волна истерики: Азербайджан помогает Украине! Во-первых, Азербайджан — независимое государство и сам решает, кому помогать: Украине, которая подверглась российской агрессии, или России, которая на неё напала. Азербайджан оказывает гуманитарную помощь Украине, как и многим другим странам, не вступая в прямую конфронтацию с Россией.

А во-вторых, мы что-то не припомним, чтобы у этого телеканала возникали вопросы по поводу всей той многомиллиардной военной помощи, которую до начала украинской войны получала от России Армения, оккупировавшая на протяжении 30 лет территории Азербайджана. Или эта помощь не считается?..

Бьются в истерике, почему это мы напомнили об интересах Рубена Варданяна на золотом руднике в селе Джанятаг, где 20 сентября 2023 года погибли российские миротворцы. И ещё «недоумевают»: как это так — Minval написал, что по азербайджанской армии били русскими ракетами!

Ну что же, придётся внести ясность. Ракетами российского производства били не только и не столько по армии, сколько по жилым кварталам азербайджанских городов. Сегодня в «Парке военных трофеев» можно увидеть остатки этих ракет — с серийными номерами. А по городу Шуша была запущена ракета из ОТРК «Искандер-М», который вообще не подлежит экспорту. Но об этом «Царьград» умалчивает. Зато продолжает изощряться в эпитетах в адрес Minval: мы, оказывается, и «радикальные русофобы», и «филиал УНИАН»…

Но всё же интересно: к чему закатывать истерики и стучать лысиной по паркету?

В редакции «Царьграда» считали, что из Москвы будут цензурировать информационное поле не только в России, но и в Азербайджане? Что этот телеканал будет при каждом удобном случае выливать тонны грязи на Азербайджан, а в Баку никто на это не отреагирует?

Царьград сознательно искажает факты и поведение Ильхама Алиева, игнорируя политику нейтралитета Азербайджана в условиях сложной геополитики.

Но за последние годы уже можно было понять, что «проглотят» и «не посмеют» — это не про нас.

Далее: любая информационная война ведётся на определённую целевую аудиторию. «Царьград», как можно понять, окучивает в основном радикально православную общественность России. Так почему такая истерика в ответ на перспективу блокировки в Азербайджане? Авторы всего этого потока информационных нечистот реально полагали, что они таким образом улучшат имидж России в Азербайджане? Убедят азербайджанскую аудиторию, что Россия — белая и пушистая? Или там рассчитывали, что на Азербайджан неизгладимое впечатление произведут регулярно транслируемые угрозы закрыть рынок «Садовод», принадлежащий уроженцу Азербайджана Году Нисанову?

А вот здесь остановимся поподробнее.

Вообще-то в цивилизованном мире действует правило: если между сторонами есть сложные вопросы, если где-то «искрит», то их решают по дипломатическим каналам — сначала конфиденциально, если не получается — публично. Но это в цивилизованном мире. Однако Россия старается заменить цивилизованные методы во всех смыслах базарными разборками. И при первых же признаках недовольства политикой Азербайджана отвечает, скажем так, в плодоовощной сфере.

Строго говоря, подобным образом Москва ведёт себя в отношении не только нашей страны — достаточно вспомнить, как нечто недозволенное находили в балтийских шпротах, молдавском вине и даже грузинской минеральной воде.

Но в случае с Азербайджаном «базарная политика» становится едва ли не основным рычагом. Прямая критика диаспоры и рынков в Москве, якобы управляемых «азербайджанскими олигархами», — это попытка разжечь межнациональную рознь. Сегодня в рамках этой политики под ударом оказался рынок «Садовод», на который, судя по всему, «положил глаз» хозяин «Царьграда» — «православный олигарх» Малофеев.

Ещё вчера такой интерес казался бы слишком мелким, но сейчас санкции, и на их фоне рынок «Садовод» — это серьёзный и привлекательный актив. Тем более что отжимать такого рода активы у владельцев «не той национальности» в Москве хорошо умеют. Первым прецедентом, напомним, был Черкизовский рынок, откуда выдавили Тельмана Исмаилова. Затем «кто-то» положил глаз на торговую базу в Бирюлёво. Здесь разыграли целую операцию: с убийством местного жителя Егора Щербакова, в котором обвинили выходца из Азербайджана Зейналова, с показательным арестом и доставкой прямо в кабинет министра внутренних дел России Колокольцева, чтобы тот посмотрел ему в глаза…

А теперь вот — рынок «Садовод». Потому что, как усиленно создаёт информационный флёр «Царьград», «диаспора должна ответить».

А вот это, простите, как понять? В цивилизованном мире принято, чтобы каждый человек отвечал за свои поступки. А если отвечает диаспора — это уже фашизм. Где человека «наказывают» не за то, что он совершил, а просто за неподходящую национальность.

Управляют рынками частные лица, а наличие азербайджанских фамилий не делает эти рынки “азербайджанскими” на государственном уровне. Если есть нарушения закона — это вопрос к российским правоохранительным органам, а не к МИД Азербайджана.

Но самое главное — устроители этой кампании таким образом пытаются наказать Азербайджан. Просто представление об Азербайджане у этих самых устроителей застряло где-то на уровне ранних девяностых. Там уверены, что «миллионы азербайджанцев содержат свои семьи за счёт торговли на московских рынках», отправляются в Россию в качестве трудовых мигрантов, и если эту лазейку прикрыть, то в Азербайджане неминуемо наступит экономическая катастрофа и социальный взрыв.

Так вот — не наступит. Да, Россия — традиционный рынок сбыта для агропродукции Азербайджана, но этот рынок уже давно не единственный. И речь идёт о рынке в экономическом измерении, а не о московских базарах. А вот базарные наскоки на двусторонние отношения ещё никогда не доводили до добра.

И да — с Азербайджаном не стоит разговаривать языком давления и угроз. Даже если очень хочется и если «жаба давит».