Военные паблики сообщают о выходе ВС РФ к административной границе региона и публикуют фото с флагом у колючей проволоки.

Официального подтверждения этих данных от Украины нет.

Позже Deep State показал, чем закончилась «фотосессия» российских военных у границы Днепропетровской области

По данным паблика, пикап на снимке принадлежал бойцам ВСУ, которые ночью запутались в колючей проволоке. Утром туда подошли российские военные и устроили показательные фото — вскоре после этого, как сообщается, они были ликвидированы.