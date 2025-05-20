Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы.

В ходе выступления Алиев заявил:

— Мы активно сотрудничаем с Венгрией в сфере зеленой энергетики. У Азербайджана масштабная повестка в этой области. В течение предстоящих пяти лет мы будем производить 6 тысяч мегаватт зеленой энергии. За последние два года было налажено производство 500 мегаватт, а в течение пяти лет будет обеспечено 6 тысяч мегаватт. Я привожу все эти цифры на основе контрактов, то есть это проекты, которые будут реализованы. Таким образом, только эти проекты позволят нам сэкономить около 3-4 млрд кубометров газа, основными направлениями поставок которого, конечно же, станут Турция и европейские страны.

По всем остальным вопросам мы также взаимодействуем как две дружественные страны и партнеры. Как вы знаете, завтра по инициативе Венгрии состоится второй неформальный саммит. Первый саммит состоялся в прошлом году в городе Шуша в Карабахе. Инициатором проведения неформальных саммитов Организации тюркских государств являлся Азербайджан. Венгрия приняла у нас эту эстафету, и мы это приветствуем. Это еще раз показывает, что Венгрия очень привязана к своим историческим корням, что очень радует и нас.