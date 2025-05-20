На освобождённых от оккупации землях Азербайджана продолжаются совместные учения «Араз-2025», проводимые с участием личного состава, привлечённого из Исламской Республики Иран. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию, участники учений успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах учений. Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.

Совместные учения «Араз-2025», имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и сотрудничества, завершатся 21 мая.

