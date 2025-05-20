Позиционирующий себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал «Царьград» опубликовал ответ на вчерашнюю публикацию Minval.az и открытое письмо главного редактора издания Эмиля Мустафаева, адресованное министру цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашаду Набиеву с просьбой заблокировать доступ к сайту телеканала на территории нашей страны.

Правда, ничего адекватного в этом материале, переполненном ложью, мы не обнаружили. Зато нас изрядно повеселило утверждение о том, что, мол, Minval был заблокирован — внимание! — в Азербайджане. Тем не менее вопросы, которые мы продолжаем задавать, остались без ответа. Minval, оказывается, — «создатель русофобских фейков». При этом, разумеется, никакой конкретики: о каких именно «фейках» идёт речь, авторы не уточняют.

Почему-то в редакции шибко православных журналистов решили, что Баку побаивается принимать меры в ответ на открытую провокацию России. Вам, господа пропагандисты, может не нравиться, что в Баку больше нет «Русского дома» и скоро не будет «Спутника», но лишить азербайджанскую сторону права решать самой у вас вряд ли получится.

Что касается знакомств и друзей, надо сказать, что «Царьград» в упор не видит очевидных вещей и пытается прикрываться логикой в духе «не было такого». Ну и ладно…

Эдакое военное православие «Царьград» начал нести в массы с осени 2014 года на волне истерии по случаю аннексии украинского Крыма. Хозяин града — православный олигарх, защитник традиционных ценностей, миллиардер Константин Малофеев, который, кстати, учредил Лигу безопасного интернета на пару с небезызвестной Екатериной Мизулиной, что уже говорит о многом.

Давайте приведём некоторые факты из жизни и активной деятельности радетеля «русского мира», которые мы не придумали, как могут решить роспропагандисты, а обнаружили в открытых российских источниках. Но факты — весьма занятные…

Раз «Царьград» так сильно озабочен вопросом соблюдения законов и прочими, казалось бы, правильными вещами, то товарищам из этой компании придётся как-то объяснить некоторые неудобные подробности, связанные с именем своего шефа. Начнём, пожалуй, с махинаций.

Как пишет spichka.media, в 2007 году Малофеев «уволок» 225 млн долларов. «Компания “Руссагропром” — дочернее предприятие Marshal Group, которое принадлежало Малофееву, — взяла кредит для покупки девяти молочных заводов и, получив 225 млн долларов, объявила себя банкротом. Сотрудники ВТБ, пытаясь продать заводы, чтобы вернуть деньги, узнали, что цена их явно преувеличена, и вместо 200 млн долларов, оказывается, молочные предприятия стоили 40 млн. К 2015 году долг “обанкротившейся” компании Малофеева составил 596 млн долларов».

Но каково было удивление интересующихся этим делом, когда они узнали, что ВТБ «простил» Малофееву 496 млн долларов, а обязал уплатить лишь 100 млн. Видимо, православное прошлое и настоящее Малофеева сыграли ему на пользу — и случилось чудо.

Как писал об этом «прощении» «КоммерсантЪ»: «дисконт со стороны госбанка собеседник “Ъ” связывает с гражданской позицией бизнесмена». Вот и объяснение, которому и законы не нужны, как оказалось.

На этом махинации не закончились. В 2008 году французская компания AXA Private Equity инвестировала 260 млн долларов в малофеевский фонд Marshall Capital. Как сообщает издание spichka.media, тогда Малофеев считался чуть ли не главным на рынке мобильной и интернет-связи, а французы из AXA интересовались российским страховым рынком и пошли на сделку с влиятельным, казалось бы, капиталистом.

«Позже президент ещё одной французской компании MHB SAS Мари-Элен Берар написала руководителю администрации президента Сергею Нарышкину, что “…структуры Marshall Capital предоставляли инвесторам недостоверную информацию, занимаясь выводом активов в другие компании”. Выяснилось, что “…на эти деньги г-н Малофеев приобрёл в своих целях крупный пакет акций ОАО “Ростелеком”».

В результате обе стороны подписали соглашения, по которым AXA Private Equity продала свои доли в фондах под управлением Marshall Capital Partners, еле-еле избежав банкротства своих российских активов.

Новости с «православной позицией» стали визитной карточкой «Царьграда» с начала его вещания. С 2014 по 2023 годы убытки издания достигали порой миллиарда рублей в год. Лишь с началом вторжения российской армии в Украину «Царьград» принёс первые 200 млн рублей. История умалчивает о том, как могло убыточное издание внезапно принести прибыль. Но догадаться можно — судя по всему, снова сыграла важную роль гражданская позиция предпринимателя, а не закон!

Кроме того, известно, что кипрская офшорная компания Fliotis некоего Леонида Гаврилова финансирует многие проекты Малофеева. Гаврилов помогал выводить средства Малофеева за 15–25% от суммы, на чём и заработал. Кстати, Гаврилов тоже из лагеря защитников традиционных ценностей.

В продолжение темы «русского мира» можно рассказать о том, как Малофеев прогонял тему фашизма и нацизма на оккупированных территориях Украины. Он активно поддержал так называемую ДНР: привозил туда тонны гуманитарной помощи и спонсировал «власти». А «возглавил» самопровозглашённую республику бывший пиар-менеджер Малофеева — Александр Бородай. Так эти двое представителей «русского мира» боролись с «нацизмом», а заодно и отмывали деньги, даже оказывали поддержку праворадикальным зарубежным партиям и движениям.

Другой друг Малофеева — Александр Провоторов вместе с ним утащил средства ВТБ, о которых было сказано выше, а позднее был пойман на коррупции за взятку в размере миллиона рублей. Его посадили за решётку, но снова случилось чудо — и его выпустили досрочно.

Ещё одно «православное» чудо: третий друг Малофеева — Алексей Нащёкин — разрабатывал сайты правительства, в том числе и портал «Госуслуги», участвовал в создании IT-системы «Платон», которая применяется на российских предприятиях.

Так вот, в 2018 году Нащёкин был задержан и допрошен по делу врио начальника НПО «Специальная техника и связь» МВД России Андрея Нечаева, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями. Тогда на выручку Нащёкину пришёл не менее православный адвокат Малофеева — и вскоре дело (а вот и третье чудо) развалилось.

Знакомства Малофеева говорят сами за себя. В списке друзей также значатся и другие одиозные личности — Игорь Гиркин (Стрелков) и самый православный из всех православных — протоиерей Андрей Ткачёв. С Гиркиным всё давно понятно, а вот Ткачёва, может, знают не все. Этот священнослужитель призывал буквально к следующему: «Надо ломать женщину об колено, отбивать ей рога, гнуть её, тереть, делать с ней не знаю что… то есть мужчина должен обломать женщину на 100%». Сегодня этот проповедник ведёт на канале рубрику «Ответы» и оттуда призывает ломать, тереть, обламывать и делать всё то, что видится представителю «русского мира» вполне соответствующим традициям православия.

Пропагандируя такие нарративы, как мигрантофобия, ненависть к украинцам, американцам и европейцам, «Царьград» также прибегает ко всякого рода конспирологическим версиям на тему противостояния коллективного Запада против России и её союзников.

Что касается игры на православии, то это вполне объяснимо тем, что в пору отсутствия ресурса влияния на массы по теме войны, родины и прочих нарративов, пропагандисты смело переходят к эксплуатации религиозных чувств граждан.

Таким образом, православная пропаганда ничем не уступает военной, а порой даже где-то сильно опережает её и занимает ведущую роль в деле оправдания агрессии, ненависти и убийств. Православие становится страшным универсальным инструментом, который находит своё применение даже там, где кажется парадоксальным. Страшная игра, которую затеяла роспропаганда, играя на религиозных чувствах людей, может привести к катастрофическим последствиям — когда люди перестанут верить даже в Бога. И во что тогда станут верить в России?