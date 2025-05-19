Открытое письмо

Министру цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики,

господину Рашаду Набиеву

Уважаемый господин Набиев!

Сегодня издание Minval Politika опубликовало статью, посвящённую беспрецедентной информационной атаке со стороны российского пропагандистского ресурса «Царьград». Сайт данного издания практически ежедневно публикует материалы, полные откровенной лжи, оскорблений и грязных инсинуаций в адрес Азербайджана, его народа и руководства страны.

Достаточно лишь ввести слово «Азербайджан» в поиске по сайту, чтобы убедиться: речь идёт о системной кампании, в том числе с использованием искусственного интеллекта для создания карикатурных изображений, унижающих достоинство нашего народа и репутацию государства.

Примечательно, что сайт телеканала «Царьград» был заблокирован на территории Казахстана ещё в 2023 году. Министерство информации Казахстана тогда заявило, что содержание ряда материалов ресурса подпадает под признаки пропаганды экстремизма.

МИД Азербайджана давно и эффективно ведёт чёрный список иностранных лиц, чьи действия противоречат интересам нашей страны. В свою очередь, сайт Minval.az был заблокирован на территории Российской Федерации в 2022 году — без официальных объяснений или правовых оснований. Неофициально нам сообщили, что причиной стало использование нами термина «война» вместо «спецоперация» и освещение украинской позиции. Это решение, принятое в рамках политической цензуры, привело к потере значительной части нашей российской аудитории.

Почему сайт «Царьграда» до сих пор доступен в Азербайджане? Учитывая всё вышесказанное, считаю целесообразным и своевременным, чтобы возглавляемое Вами Министерство инициировало мониторинг сайтов, систематически распространяющих враждебную по отношению к Азербайджану пропаганду, и при необходимости принимало законнные меры, включая ограничение доступа к таким ресурсам на территории нашей страны.

Прошу Вас принять к сведению информационную кампанию, развёрнутую «Царьградом» против Баку, и рассмотреть возможность соответствующего реагирования в рамках действующего законодательства.

Конечно, блокировка сайта не остановит российских пропагандистов, которые кормятся за счёт своей дезинформационной деятельности. Однако продолжение их беспрепятственного вещания на территории Азербайджана выглядит, по меньшей мере, странно. И это явно не тот случай, когда «караван должен спокойно идти, пока собаки истерят».

С уважением,

Эмиль Мустафаев

Главный редактор Minval Politika