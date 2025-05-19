Россия готова на 2,5 млн тонн увеличить поставки нефти в Китай через Казахстан, “Транснефть” сейчас прорабатывает технологические решения для их осуществления. Данную информацию привел вице-премьер РФ Александр Новак.

“Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить, соответственно, такие поставки. Но для этого нужно будет провести определенные технологические решения. Через Казахстан. Должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия. Точный список мероприятий, я думаю, компания “Транснефть” должна будет сформировать. Сейчас над этим работаем”, – отметил он.