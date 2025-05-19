Состоялась церемония открытия совместных учений Азербайджана и Ирана «Араз-2025», проводимых в нашей стране.

Выступая на мероприятии, руководители тренинга пожелали участникам успехов и подчеркнули важность совместного обучения, сообщает Минобороны.

Была отмечена важность совместных учений «Араз-2025» в углублении крепнущего азербайджано-иранского военного сотрудничества. Было отмечено, что данные учения способствуют повышению взаимного доверия между нашими странами и их Вооруженными силами.

По окончании церемонии открытия военнослужащие прошли мимо трибун торжественным маршем.

Следует отметить, что совместные учения «Араз–2025» будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.