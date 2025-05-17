Более 8 тысяч граждан Азербайджана получили высшее образование в Соединенных Штатах за последние несколько десятилетий.

Об этом временный поверенный в делах США в Азербайджане Хуго Гевара заявил журналистам в кулуарах ярмарки выпускников Education USA, сообщает Report.

По его словам, США продолжают оставаться одним из самых привлекательных направлений для получения образования студентами со всего мира.

«Приятно осознавать, что Соединенные Штаты по-прежнему являются местом притяжения иностранных студентов. Только в прошлом году американские вузы приняли более 1,1 миллиона иностранных студентов, в том числе свыше 1100 из Азербайджана», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что выпускники американских вузов играют важную роль в развитии Азербайджана. «Уверен, что этот опыт стал для них вкладом в будущее своей страны», — заключил Гевара.