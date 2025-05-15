Военный эксперт Мик Райан считает, что отсутствие в составе российской делегации в Стамбуле президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова может быть расценено Белым домом как оскорбление.

В своей колонке в Financial Review Райан отмечает, что Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, стремясь сохранить поддержку США и запустить мирный процесс. Президент России в Турцию не приехал.

«Для Путина это, вероятно, еще один хорошо продуманный шаг, чтобы показать, что именно он контролирует рычаги в этой войне и закончить ее может только он — человек, который начал эту войну в 2014 году», — пишет эксперт.

Он подчеркивает, что российский президент ведет опасную игру.

«Решение Путина может быть воспринято Трампом и его администрацией как продуманное оскорбление», — считает Райан. В этом случае, по его словам, Россию могут ждать новые санкции, а также, вероятно, увеличение поставок американского оружия Украине.