Антимонопольное управление Израиля одобрило продажу Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR 10% акций в проекте разработки газового месторождения Тамар, принадлежащих израильскому миллиардеру Аарону Гоберу Френкелю, который владеет ими с 2021 года, сообщило израильское издание Calcalist.

По данным источника, для завершения сделки требуется еще одобрение со стороны Нефтяного совета при Министерстве энергетики Израиля.

«Антимонопольное разрешение было выдано с условием, что SOCAR не будет эксплуатировать газовые месторождения в районах, где у нее уже есть лицензии на разведку в Израиле», — сообщает издание.

SOCAR 31 января 2025 года подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10% доли участия в проекте Тамар, одном из крупнейших офшорных газовых месторождений в Средиземноморье, расположенном в 90 км от побережья Хайфы.

Месторождение Тамар было открыто в 2009 году и остается одним из ключевых источников газа для Израиля. Предполагаемые запасы природного газа на месторождении составляют около 13,73 трлн куб. футов (389 млрд куб. м).

По данным из открытых источников на март 2024 года, долевое участие сторон в проекте выглядело следующим образом: Chevron Corp. (США) — 25% (оператор), Isramco (Израиль) — 28,75%, Mubadala Energy (ОАЭ) — 11%, Union Energy — 11%, Tamar Petroleum (Израиль) — 16,75%, Dor Gas (Израиль) — 4%, Everest (Израиль) — 3,5%

Кроме того, как сообщалось, консорциум в составе SOCAR, BP и NewMed Energy в октябре 2023 года стал победителем тендера на получение лицензии Министерства энергетики Израиля на проведение разведочных работ в Зоне I-6 вблизи месторождения «Левиафан». Лицензия была вручена консорциуму 17 марта 2025 года. Зона I, площадь которой составляет около 1,7 тыс. кв. км, расположена в северной части исключительных экономических вод Израиля.