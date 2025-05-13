Ни для кого не секрет, что Армения в период оккупации территорий Азербайджана осуществляла политику вандализма. Оккупанты разрушали, грабили, присваивали, фальсифицировали всё, что касается происхождения и назначения материально-культурных, исторических и религиозных памятников. Во всём этом можно убедиться, если проехаться по местам некогда проживания армян, а также послушать тех, кто своими глазами всё это увидел. Армянские вандалы глумились даже над покойными азербайджанцами, оставляя после себя разверстые могилы.

Говорить об армянском варварстве можно долго, но настоящим адом для азербайджанцев стали зверства и физическая расправа, которую учинили армянские террористы.

Волна армянского террора захлестнула весь Кавказ ещё под флагом большевизма. В Азербайджане армяне творили невиданные зверства, чинили массовую расправу над мирным азербайджанским населением, подвергая людей адским пыткам. Есть факты и свидетельства очевидцев о том, что армяне заживо сжигали, насиловали, совершали также действия уничижительного и оскорбительного характера. Расправа осуществлялась лишь потому, что эти люди были тюрками и мусульманами.

Кровавая бойня против азербайджанского населения носила цель — известно, что начиная с января 1988 года началась реализация масштабного политического проекта «Армения без тюрков». В тот момент армяне начали агрессию против Азербайджана с целью одностороннего отторжения Нагорного Карабаха и присоединения его к Армении. В 1991–1992 годах армяне стали проводить активные военные действия.

Армяне никогда не скрывали своей неприязни и открытой ненависти к тюркам.

В результате этнической чистки из порядка 200 населённых пунктов Армении были насильственно изгнаны из своих домов свыше 250 тысяч азербайджанцев и 18 тысяч курдов, 217 азербайджанцев были убиты, 49 — умерли от обморожения, когда спасались от преследования армянских террористов. Кроме того, ещё 76 человек умерли, не выдержав избиений и побоев, 115 человек были заживо сожжены, 16 — расстреляны, 10 человек скончались от сердечного приступа в результате увиденного. Остальные были намеренно убиты врачами в больницах, утоплены, повешены, убиты в результате истязаний электрическим током, а также обезглавлены.

После этого, в 1992 году, случилась одна из трагичных страниц в истории азербайджанского народа — резня в Ходжалы, жертвами которой стали 613 человек, включая женщин, стариков и детей.

При штурме Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года армянские боевики при непосредственном участии 366-го мотострелкового пехотного полка бывшего СССР — 2 500 жителей — тщетно пытались покинуть населённый пункт. Геноцид и этнические чистки в отношении азербайджанцев имеют, к сожалению, большой список жертв, фактов и кровавых деталей, которые не могут уместиться даже в несколько содержательных материалов.

Карабахская земля буквально пропитана кровью жертв армянского террора. Азербайджан после восстановления территориальной целостности продолжает находить на освобождённых землях места массовых захоронений. В результате изучения этих мест были обнаружены останки жертв, чьи конечности были связаны, а черепные коробки имели серьёзные повреждения.

Азербайджанская армия зачистила от оккупантов, преступных элементов и прочих придатков агрессорской армянской политики свою землю. Сегодня Азербайджан, празднуя торжество справедливости, возрождает вернувшиеся под его контроль территории.

На освобождённые территории неоднократно были организованы поездки с участием путешественников, журналистов, общественных и политических деятелей, а также представителей ряда международных организаций и аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.

Но при всей имеющейся доказательной базе, которая безапелляционно свидетельствует о правоте азербайджанской стороны и преступной деятельности армянской, это никак не становится поводом для авторитетных международных организаций, лидеров ряда государств и политиков для того, чтобы призвать Армению к ответственности за содеянное. В отношении агрессора и оккупанта не было принято ни единой санкции, руководство республики не понесло наказания и не столкнулось с жёстким осуждением.

Мировое сообщество молчит. Хранят молчание и международные организации, которые в других ситуациях действуют слаженно и реагируют своевременно. Баку уже выработал иммунитет к подобным проявлениям двойных стандартов и субъективного подхода. Этот иммунитет помогает ему самостоятельно решать свои проблемы, причём не нарушая нормы и принципы международного права. Именно этот факт и вызывает сильное беспокойство у недругов Азербайджана.

А суд, который сегодня проходит над армянами — лицами, ответственными за преступления в Карабахе, — только усугубил деморализацию армянского общества и их армии заступников.

На суде были раскрыты жуткие подробности армянских зверств в Карабахе, которые обнажают уродливое лицо армянской политики. Свидетели и потерпевшие вспоминали ад, через который им пришлось пройти: массовые убийства, пытки, заживо сожжённые люди и тела, брошенные в воду.

Один из пострадавших недавно рассказал, как армяне убили его родителей, братьев и сестру, а также шестерых детей его родственника — младшему было всего шесть месяцев. Другой свидетель вспоминал, что мирным жителям не оставили шанса на спасение: путь был только через горы. Третий рассказал, как армянские солдаты сжигали стариков в домах культуры, убивали женщин и даже животных с особой жестокостью.

Некоторые до сих пор не знают, что стало с их близкими. Ужасные воспоминания людей, которые пережили ад по милости армянских террористов, никогда не будут забыты. Помнить будут все, всегда, и не позволят гнусному армянскому оккупанту ещё раз ступить на азербайджанскую землю. Беззубое международное право, немое, слепое и глухое мировое сообщество может и дальше проявлять чудеса воспалённого безразличия, но Азербайджан знает своё дело и не отступит от своих целей, заставив виновников ответить за преступления.