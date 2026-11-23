Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал российский парламент «клубом диктаторов», сравнив его заседания с «потемкинскими деревнями».

«По мере того как авторитарные режимы распространяются по всему миру, многие парламенты уже не заслуживают такого названия. Во многих странах, и Россия — лишь один из примеров, парламентские собрания представляют собой не что иное, как клубы диктаторов. Их заседания – это потемкинские деревни, призванные сохранять видимость происходящего», – заявил Вадефуль, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине.