Протесты против сокращения социальных выплат парализовали авиасообщение в Бельгии – более 500 рейсов отменены, перебои затронули свыше 51 тысячи пассажиров. Об этом сообщает компания Touring, отслеживающая транспортную ситуацию в стране.

В Брюссельском международном аэропорту отменили 405 рейсов – это около 95% от общего числа. Аэропорт Шарлеруа полностью прекратил обслуживание рейсов, а аэропорт Льежа отменил часть вылетов и прилетов.

В понедельник в Брюсселе прошла масштабная манифестация против планов властей сократить социальные выплаты. Колонна демонстрантов проследовала от Северного до Южного вокзала по столичным бульварам. По данным организаторов, в акции должны были принять участие около 50 тысяч человек. Полиция оценила число протестующих примерно в 45 тысяч.