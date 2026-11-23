Шведскую экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали на 2,4 тыс. крон (около $351) за незаконное проникновение на территорию Копенгагенского университета и судоходной компании Mærsk во время пропалестинских акций в 2024 и 2025 годах. Об этом говорится в пресс-релизе Копенгагенского окружного суда.

Первый эпизод произошел 4 сентября 2024 года. Тогда Тунберг и пятеро участников пропалестинской организации Studerende mod Besættelsen («Студенты против оккупации») проникли в закрытое для публики здание Копенгагенского университета. Активисты требовали прекратить сотрудничество с израильскими вузами и забаррикадировались в одном из помещений. Позже они покинули здание по требованию полиции.

Второй эпизод связан с акцией в офисе судоходной компании Mærsk 13 мая 2025 года. Она проходила в рамках недельных демонстраций против перевозки компанией оружия и ископаемого топлива. По этому делу вместе с Тунберг осудили еще пятерых человек.

Все шестеро настаивали на оправдательном приговоре, утверждая, что проникновение на территорию компании было необходимо, чтобы донести до общественности позицию активистов.