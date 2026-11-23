Президент США Дональд Трамп поддержал решение совета директоров NVIDIA вернуть Дженсена Хуанга на пост гендиректора компании, назвав его патриотом и национальным достоянием Америки.

«Совет директоров NVIDIA принял правильное и обоснованное решение вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, руководство Хуанга необходимо не только самой компании, но и экономике США в целом. Он также заявил, что у американских властей нет оснований считать возвращение Хуанга угрозой национальной безопасности, а генпрокурор не располагает доказательствами каких-либо противоправных действий с его стороны.