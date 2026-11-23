Президент США Дональд Трамп поддержал решение совета директоров NVIDIA вернуть Дженсена Хуанга на пост гендиректора компании, назвав его патриотом и национальным достоянием Америки.
«Совет директоров NVIDIA принял правильное и обоснованное решение вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам американского президента, руководство Хуанга необходимо не только самой компании, но и экономике США в целом. Он также заявил, что у американских властей нет оснований считать возвращение Хуанга угрозой национальной безопасности, а генпрокурор не располагает доказательствами каких-либо противоправных действий с его стороны.
«Я познакомился с Дженсеном и считаю его великим патриотом и национальным достоянием. NVIDIA следует продолжить тщательное внутреннее расследование соблюдения компанией экспортного контроля США. Поздравляю Дженсена, совет директоров NVIDIA, народ США и, безусловно, весь мир!» — отметил американский лидер.