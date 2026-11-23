В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана в связи с ветреной погодой 24 ноября объявлено желтое и оранжевое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане и Хызы в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек.

В Нефтчале, Ширване, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Мингячевире, Шеки, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать юго-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/сек.