Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил сомнения в эффективности предлагаемых США гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 НАТО, выступив за полноценное членство Украины в Альянсе.

В обращении к Парламентской ассамблее НАТО Зеленский потребовал конкретизировать обязательства западных партнёров, включая возможное размещение иностранных войск на украинской территории.

«Какие страны поддержат Украину, если на неё снова нападут? Что именно будут делать наши партнёры? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать?», — заявил он, подчеркнув, что Киев пока не получил чётких ответов.

По мнению Зеленского, вступление Украины в НАТО стало бы более эффективным и надёжным решением.

«Разве не было бы лучше для всех нас, дешевле и надёжнее принять Украину в НАТО?», — задался вопросом президент Украины.

Напомним, Вашингтон продвигает модель гарантий безопасности без вступления Украины в НАТО и размещения западных войск. Москва выступает против обоих вариантов.