Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность восстановления дружеских отношений между украинцами и россиянами в будущем, если Россия будет готова к конкретным шагам и возьмет на себя ответственность за произошедшее. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Можно ли дружить с ними? Это начнется, если они будут готовы делать шаги навстречу. Ответственность очень важна», – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, сейчас между народами сохраняется сильная ненависть, причиной которой стало российское вторжение. Зеленский подчеркнул, что забыть произошедшее невозможно.

При этом он усомнился, что восстановление дружеских отношений станет вопросом для поколения, которое переживает нынешнюю войну. По его мнению, на это может потребоваться больше времени.