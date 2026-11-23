МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги в связи с решением Таллина закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«23 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России в связи с решением эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о закрытии с 1 декабря всех автомобильных пограничных переходов на границе с Россией. Через шесть месяцев правительство оценит необходимость корректировки ограничений, введенных в целях национальной безопасности и общественного порядка.

Как пояснил Михал, решение связано с враждебной деятельностью России, в том числе атаками на оборонные предприятия. Последним подобным инцидентом стала попытка поджога 13 ноября компании Threod Systems, производящей дроны для Украины.